Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Ehepaar bedroht Bankmitarbeitende und leistet Widerstand

Bohmte (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 09:15 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einer Bank-Filiale an der Bremer Straße. Ein Ehepaar bedrohte die Mitarbeitenden einer Bank und weigerte sich das Gebäude zu verlassen. Grund für die Aufregung des Paares, war die Abbuchung eines Geldbetrags von dem Konto der Eheleute. Als die Mitarbeitenden daraufhin erklärten, dass das Ehepaar sich mit dem Empfänger der Abbuchung auseinandersetzen muss, zeigten diese sich uneinsichtig und wurden zunehmend aggressiver. Trotz mehrfacher Aufforderung verließen die 54-Jährige und ihr ein Jahr älterer Ehemann die Bank nicht. Auch das Eintreffen der Polizei änderte nichts an der Meinung des Ehepaars. Diese weigerten sich Angaben zu ihrer Identität zu machen. Der ausgesprochene Platzverweis zeigte ebenfalls keine Wirkung, sodass das Paar anschließend unter der Anwendung von einfacher körperlicher Gewalt aus dem Bankgebäude begleitet wurde. Beide wurden aufgrund von geleisteten Widerstands zuvor zu Boden gebracht und gefesselt. Die vier eingesetzten Polizisten blieben unversehrt. Die beiden Eheleute erlitten leichte Verletzungen, lehnten eine medizinische Behandlung jedoch ab. Im Anschluss erfolgte die Verbringung zu einer Polizeidienststelle für weitere Maßnahmen. Gegen das Ehepaar wurden Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell