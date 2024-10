Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall gebaut und geflüchtet (01.10.2024 - 02.10.2024)

Blumberg (ots)

5.000 Euro Schaden verursacht hat ein unbekannter Autofahrer auf der Schwimmbadstraße in Blumberg. Nach dem Verursachen des Unfalls flüchtete der Autofahrer von der Unfallstelle und hinterließ an einem schwarzen Opel einen Schaden an dessen linker Seite. Der Opel war am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 2 geparkt. Der Polizeiposten Blumberg bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen unter der Nummer 07720 / 41066.

