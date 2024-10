Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung in Diskothek (06.10.2024)

Singen (ots)

Zwei Männer haben sich bei einer Auseinandersetzung am Sonntagnacht in einer Diskothek in der Otto-Hahn-Straße Verletzungen zugezogen. Gegen 2 Uhr gerieten ein 41-Jähriger, ein 21-Jähriger und ein 19-Jähriger in Streit. Dabei erlitt der 19-Jährige durch einen Schlag mit einem Glas eine Kopfplatzwunde und der 41-Jährige bei der anschließenden Rauferei mehrere Hämatome. Da alle Beteiligten stark alkoholisiert waren, ist der Auslöser des für zwei der drei Männer schmerzhaft endenden Disputs bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell