Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) 23.000 Euro Schaden bei Unfall (04.10.2024)

VS-Villingen (ots)

Auf der Bundesstraße 33 ist es am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem unbesetzten Linienbus gekommen. Eine 53-Jährige fuhr von der Vockenhauser Straße auf die B 33 auf. Sie rechnete nicht damit, keinen Einfädelungsstreifen zu haben und fuhr somit direkt auf die Durchgangsfahrbahn auf. Dort befand sich gerade ein Linienbus mit einem 49-Jährigen am Steuer. Der VW stieß mit dem Heck des Busses zusammen. So entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 23.000 Euro. Der VW musste im Nachhinein abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell