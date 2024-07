POL-HB: Nr.: 0410 --Polizei Bremen gründet Ermittlungsgruppe nach Schüssen auf 25-jährigen Mann

Polizei Bremen

Polizei Bremen gründet Ermittlungsgruppe nach Schüssen auf 25-jährigen Mann

Ort: Bremen Zeit: 10.07.2024

Nach den Schüssen auf einen 25 Jahre alten Mann in der Neustadt am vergangenen Wochenende, siehe Pressemeldung 402, hat die Polizei Bremen eine Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen. Es wurde ein Hinweisportal frei geschaltet und die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung von 5000 Euro ausgelobt.

Unbekannte hatten am 06. Juli gegen 23:10 Uhr in der Neustadt mehrfach auf einen 25 Jahre alten Mann geschossen und diesen dabei am Bein verletzt. Einsatzkräfte der Polizei fanden mehrere Projektile, unter anderem in zwei geparkten Autos in der Straße Neustadtswall. Im Rahmen der intensiven Ermittlungen wurden mehrere Zeugen befragt und eine Vielzahl an Spuren gesichert. Die Erkenntnisse werden jetzt in der neu gegründeten Ermittlungsgruppe gebündelt. In den kommenden Tagen wird die Arbeit der Polizei Bremen so noch einmal deutlich intensiviert, um die Hintergründe dieses Vorfalls aufzuklären und die Täter zu identifizieren.

Hinweise aus der Bevölkerung werden vom Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegengenommen. Wer Video- oder Fotoaufnahmen im Zusammenhang mit diesem Fall hat, kann diese der Polizei Bremen unter https://hb.hinweisportal.de zur Verfügung stellen. Wer seine Identität nicht preisgibt, bleibt anonym.

Für Hinweise die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter in diesem Verfahren führen, hat die Staatsanwaltschaft Bremen eine Belohnung von 5000 Euro ausgelobt. Eine Entscheidung über die Gewährung der Belohnung erfolgt nach Rechtskraft und unter Ausschluss des Rechtsweges.

