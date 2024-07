Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0408 --Räuberduo überfällt Taxifahrer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Havemannstraße Zeit: 08.07.24, 9.05 Uhr

Zwei unbekannte Räuber überfielen am Montagmorgen einen Taxifahrer in Gröpelingen. Sie bedrohten den 69-Jährigen mit einer Schusswaffe und erbeuteten Bargeld.

Die Männer setzten sich in der Theodor-Billroth-Straße auf die Rückbank des Taxis und ließen sich von dem Fahrer in die Havemannstraße bringen. In der Sackgasse angekommen, bedrohte einer der beiden den 69 Jahre alten Bremer mit der Schusswaffe und ließ sich die Geldtasche aushändigen. Anschließend flüchtete das Duo zu Fuß.

Ein Täter wurde als 25 bis 30 Jahre alt und 170 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint, kurze schwarze Haare, war dunkel gekleidet und hatte eine große Nase. Sein Komplize soll etwa 40 Jahre alt und 190 Zentimeter groß sein. Er hatte ebenfalls einen dunklen Teint, einen Bart und trug eine schwarze Schirmmütze. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

