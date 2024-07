Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht - Weilheim, Lkr. Tuttlingen) Auf einem Gemeindeverbindungsweg zusammengestoßen - 10.000 Euro Schaden

Seitingen-Oberflacht - Weilheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochabend auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Seitingen und Weilheim im Bereich des Weilheimer Berges zugetragen hat. Kurz nach 18 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit einem Ford Ranger von Weilheim kommend auf einer Gefällstrecke des Gemeindeverbindungsweges in Richtung Seitingen. Zeitgleich fuhr ein 30-Jähriger mit einem Mercedes der C-Klasse in entgegengesetzter Richtung. Aufgrund Unachtsamkeit beider Autofahrer stießen die beiden Wagen frontal zusammen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell