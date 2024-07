Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Unfall verletzt (04.07.2024)

VS-Villingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Sebastian-Kneipp-Straße ist ein Radfahrer am Donnerstag, gegen 18:00 Uhr, verletzt worden. Der 24-Jährige fuhr Richtung Rindenmühle. Hierbei kam er ins Schlingern, prallte mit einem geparkten Skoda Oktvia zusammen und stürzte. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht an der Hand. Ein Rettungswagen kümmerte sich um ihn. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die Schadenshöhe am Zweirad ist der Polizei noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell