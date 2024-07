Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsunfall fordert einen Leichtverletzten (04.07.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Ein Leichtverletzter und über 20.000 Euro Sachschaden sind die Gesamtbilanz eines Verkehrsunfalls, den ein Autofahrer am Donnerstag, gegen 23:45 Uhr auf der Kreuzung Kepler- und Salinenstraße verursacht hat. Ein 20-jährige Seat Fahrer stieß auf der Kreuzung mit einem vorfahrtberechtigten 59-Jährigen in einem VW Tiguan zusammen. Dabei erlitt der VW-Fahrer leichte Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Abschleppdienste holten die beschädigten Autos von der Unfallstelle ab.

