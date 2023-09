POL-PDPS: Pkw in der Richard-Dippold-Straße zerkratzt

Pirmasens (ots) - Am Montag, um 00:06 Uhr meldete eine Zeugin, dass sie soeben vier Männer beobachtet und dabei gefilmt hatte, wie sie einen in Höhe Landauer Straße 15 geparkten Pkw mit Fußtritten beschädigten. Vor Ort wurde festgestellt, dass womöglich ein weiterer Pkw in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Gesamtschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. In der ...

mehr