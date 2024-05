Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Frisörsalon

Dossenheim (ots)

In der Gewerbestraße in Dossenheim gelang es bislang unbekannten Tätern in der Zeit von Dienstag, 18:50 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 16:45 Uhr, die Eingangstür eines Frisörsalons aufzuhebeln. Im Salon bewegten sie sich zu einem Schrank im hinteren Bereich und öffneten dort gewaltsam einen Safe, in dem sich Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro befand. Der Sachschaden ist derzeit nicht bezifferbar.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell