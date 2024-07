Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0406 --Unfall unter Drogeneinfluss--

Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Buntentorsteinweg Zeit: 06.07.2024, 12:20 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Samstagmittag einen 32 Jahre alten Mann in der Neustadt. Er hatte zuvor unter Drogeneinfluss zwei Verkehrsunfälle verursacht.

Gegen 12:20 Uhr stoppte ein 53 Jahre alter Mann im Buntentorsteinweg sein Auto hinter einer haltenden Straßenbahn. Daraufhin fuhr ihm der 32-Jährige mit einem VW Polo ins Heck und verkeilte sich. Anschließend fuhr er laut übereinstimmender Zeugenaussagen mit aufheulendem Motor rückwärts, bis sich das verkeilte Auto löste. Zwischenzeitlich versuchten Passanten, die Tür zu öffnen, um ihm zu helfen. Der 32-Jährige verweigerte dies und raste anschließend an der Straßenbahn vorbei und rammte fast ein weiteres entgegenkommendes Auto. Anschließend verlor er beim Einbiegen in den Kirchweg offenbar die Kontrolle über den stark beschädigten Polo und krachte in ein parkendes Auto. Danach versuchte er zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch von zwei Zeugen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten werden. Er gab an, zuvor Alkohol und Cannabis konsumiert zu haben. Er verfügte nicht über eine gültige Fahrerlaubnis, außerdem lag gegen ihn ein offener Haftbefehl vor.

Die Einsatzkräfte fertigten diverse weitere Strafanzeigen, unter anderem wegen Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

