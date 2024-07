Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Überholen Gegenverkehr übersehen

Weimar (ots)

Am Donnerstagmittag befuhr ein 73-jähriger mit seinem Dacia die B7 in Höhe des Abzweiges Süßenborn. Hier wollte er einen vor ihm fahrenden Lkw überholen und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw. Beim Erblicken des Gegenverkehrs scherte der Naumburger zu schnell wieder nach rechts ein und blieb dabei an der linken Fahrzeugseite des Lkw hängen. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

