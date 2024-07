Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht auf Straßenverlauf geachtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Tautendorf: Beim Befahren einer Linkskurve zwischen Lederhose und Tautendorf achtete am Mittwochnachmittag ein 17-jähriger Motorradfahrer nicht auf den Straßenverlauf und verunfallte. In der Kurve schaute er nach eigenen Angaben nach seinen hinter ihm fahrenden Kumpel, fuhr dadurch in der Kurve geradeaus weiter und stürzte. Ein Rettungsteam brachte den jungen Mann mit einer schweren Verletzung in ein Krankenhaus. Der Kumpel auf seinem Moped konnte rechtzeitig anhalten und leistete Erste Hilfe.

