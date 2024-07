Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Einschleusung mit gefälschtem Dokument

Neuried/Altenheim (ots)

Am Freitag (5.7) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang in Altenheim ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Ein Mitfahrer wies sich gegenüber den Beamten mit einer italienischen Identitätskarte aus. Bei der Inaugenscheinnahme des Dokuments festgestellt werden, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung handelte. In seiner Vernehmung sagte er aus, dass er das Dokument in Paris für 250 Euro erworben hatte. Den 25-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen erwartet eine Anzeige aufgrund von Urkundenfälschung und versuchter unerlaubter Einreise ins Bundesgebiet. Des Weiteren besteht bei einem weiteren Mitfahrer der Verdacht der unerlaubten Einreise, da er über keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente verfügte. Den 42-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen erwartet eine Anzeige aufgrund der versuchten unerlaubten Einreise ins Bundesgebiet. Gegen den Fahrer des Wagens wird aufgrund des Einschleusens von Ausländern ermittelt. Aufgrund der wiedereingeführten Grenzkontrollen konnte den Personen die Einreise nach Deutschland verweigert werden.

