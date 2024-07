Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Verstoß gegen das Waffengesetz fest

Neuried/Altenheim (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern Abend am Grenzübergang in Neuried/Altenheim bei einem 38-jährigen türkischen Staatsangehörigen ein Einhandmesser sichergestellt. Das Messer wurde in seinem Fahrzeug griffbereit in der Fahrertür aufgefunden. Er erhält eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

