Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Iffezheim/Rheinmünster (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern zwei gesuchte Straftäter festgenommen. Gegen einen 61-jährigen französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Mann wurde am Grenzübergang Iffezheim einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 588,50 Euro bezahlen und anschließend seine Reise fortsetzen. Am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden wurde gestern Abend bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Tirana (Albanien) ein 27-jähriger französischer Staatsangehöriger vorstellig. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auch er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 981,00 Euro bezahlen und anschließend seine Reise fortsetzen.

