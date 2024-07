BPOLI-OG: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Offenburg/Bühl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben gestern zwei gesuchte Straftäter festgenommen. Gestern Morgen wurde am Bahnhof in Kehl ein 35-jähriger französischer Staatsangehöriger polizeilich kontrolliert. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Kennzeichenmissbrauch. Er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe 977,50 Euro bezahlen und seine Reise fortsetzen. In der Nacht auf Mittwoch nahmen die Beamten im Stadtgebiet in Bühl einen 69-jährigen ...

