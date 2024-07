Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gebäude des Landratsamtes in großflächig beschmiert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Mit dem Vorhaben die Fassade des Landratsamtes zu beschmieren, überstiegen bislang Unbekannte eine Betonmauer des Areals in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Mit unterschiedlichen Farben wurden mittels Permanentmarker verschiedene Buchstaben mit einem Maximalausmaß von 10 x 3 Metern an das Gebäude angebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat, die zwischen vergangenem Dienstag und Mittwoch erfolgte, geben kann, wird gebeten die Polizei im Saale-Holzland-Kreis unter 0361 5743-56100 zu kontaktieren. Alternativ können die Hinweise auch per E-Mail unter pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de mit Angabe der Vorgangsnummer 0177408/2024 an die Polizei herangetragen werden.

