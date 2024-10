St. Georgen im Schwarzwald - B 33 (ots) - Am Freitagmorgen ist es, gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 33 bei Peterzell, zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem sich drei Personen leicht verletzt haben und ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden ist. Eine 34-jährige VW-Fahrerin fuhr in Richtung St. ...

mehr