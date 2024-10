Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) 20.000 Euro Sachschaden und drei leicht Verletzte bei Auffahrunfall (04.10.2024)

St. Georgen im Schwarzwald - B 33 (ots)

Am Freitagmorgen ist es, gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 33 bei Peterzell, zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem sich drei Personen leicht verletzt haben und ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden ist. Eine 34-jährige VW-Fahrerin fuhr in Richtung St. Georgen als sie einen Bus aus dessen Haltestelle die Einfahrt in den fließenden Verkehr ermöglichte. Hierzu reduzierte sie ihre Geschwindigkeit, was einem hinter ihr fahrenden 31-jährigen BMW-Fahrer entging. Er fuhr auf den VW auf. Die drei Insassen des VW verletzten sich durch den Zusammenstoß leicht, mussten aber nicht in ein Krankenhaus. Die Autos hingegen mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell