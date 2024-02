Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht geparkten Pkw beschädigt - Omnibus auf die Gegenfahrbahn gekommen - Zeugen nach Unfall gesucht

Aalen (ots)

Bopfingen: Unfallflucht - geparkten Pkw beschädigt

Am Samstag wurde in Bopfingen in der Aalener Straße auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes zwischen 10:30 Uhr und 12:10 Uhr ein geparkter Pkw Audi durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden am Audi zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961/9300 entgegen.

Aalen: Omnibus auf die Gegenfahrbahn gekommen

Der 32-jährige Fahrer eines Omnibusses befuhr am Samstagabend gegen 18:20 Uhr die L 1080 zwischen Himmlingen und Brastelburg. Auf Höhe der Himmlinger Steige kam er mutmaßlich in Folge von Unachtsamkeit zu weit nach links auf die Gegenspur und stieß dort mit dem entgegenkommenden 67-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen. Durch den Unfall wurde ein Fahrgast des Omnibusses sowie der Mercedes-Fahrer leicht und seine 64-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Diese wurden zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Strecke war für die Unfallaufnahme für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 55000 Euro.

Westhausen: Zeugen nach Unfall gesucht

Der 18-jährige Fahrer eines Audi befuhr am Samstagabend gegen 20:10 Uhr die B29 zwischen Westhausen und Aufhausen in Fahrtrichtung Bopfingen. Auf Höhe der dortigen Bushaltestelle näherte sich ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn. Dieses setzte trotz Gegenverkehr zum Überholvorgang an und überfuhr die Mittellinie. Der Audi-Fahrer erkannte die Gefahrensituation und wich nach rechts aus um einen Unfall zu vermeiden. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stillstand. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Durch das Ausweichmanöver entstand ein Sachschaden von 9000 Euro. Die Polizei Aalen bittet Zeugen des Vorfalls, Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls gefährdet wurden oder Angaben zum bislang unbekannten Fahrzeug machen können sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

