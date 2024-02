Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: U-Haft nach Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Kirchberg an der Murr: Tatverdächtiger nach Einbruch in U-Haft

Ein zunächst unbekannter Mann soll sich am Donnerstagabend (22.02.2024) gegen 22:20 Uhr in den umzäunten Garten eines Wohnhauses in der Straße Eichenrain begeben und zunächst eine Scheune nach Wertgegenständen durchsucht haben. Aus dieser soll er eine Motorsäge sowie eine Astschere entnommen und neben einem Fahrrad, das er ebenfalls auf dem Gelände fand, zum Abtransport bereit gelegt haben. Anschließend soll er eine Scheibe des Wohnhauses eingeschlagen und versucht haben, ins Haus zu gelangen, was aber misslang. Da der Mann bei der Tatausführung gestört wurde, ergriff er danach die Flucht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 22-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Der gambische Staatsangehörige wurde am Freitag (23.02.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls erließ und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

