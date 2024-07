POL-GT: Ladendiebe können flüchten - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MS) - Am frühen Dienstagabend (30.07., 17:50 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh zu einer Unfallstelle an der Nordhorner Straße gerufen. Ein gestützter Pedelecfahrer soll die Besatzung des Rettungswagens angegangen sein. Am Unfallort trafen die eingesetzten Beamtinnen auf einen alkoholisierten, aggressiven 37-jährigen Mann, der die Rettungssanitäterinnen und -sanitäter anschrie und ...

mehr