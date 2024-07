POL-GT: Rüttelplatten von Baustellen gestohlen

Gütersloh (ots) - Versmold (MS) - Freitagnachmittag (26.07., 15:00 Uhr) bis Montagmorgen (29.07., 09:00 Uhr) entwendeten bislang unbekannte Täter einen Kompressor aus dem Keller eines Wohn-/ Geschäftshauses an der Ravensberger Straße. Nach bisherigen Ermittlungen ist unklar, wie die Diebe in das Haus gekommen sind. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Tatort oder in dessen Nähe im Tatzeitraum verdächtige ...

