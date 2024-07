Polizei Gütersloh

POL-GT: Kupferkabel von Baustelle einer Grundschule entwendet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstagnachmittag (25.07., 16:00 Uhr) bis Freitagmorgen (26.07., 07:30 Uhr) auf bislang unbekannte Weise Zutritt in die Baustelle einer Grundschule an der Bruder-Konrad-Straße im Ortsteil Spexard.

Sie entwendeten circa 450 Meter kunststoffummanteltes Kupferkabel.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen am oder in der Nähe des Tatortes gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell