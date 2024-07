POL-GT: Reifen des Rennrades geplatzt - Fahrer stürzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MS) - Freitagnacht (26.07., 03:15-03:25 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Restaurant in der Kahlertstraße ein. Durch ein Überwachungssystem konnte die Tatzeit eingegrenzt werden. Das Restaurant befindet sich kurz vor der Einmündung Tarrheide. Die Täter machten sich an der Eingangstür zu schaffen, um in das Gebäude zu gelangen. Sie entwendeten Bargeld aus der Kasse. Die ...

