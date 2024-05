Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Dachstuhlbrand

Waldfeucht-Braunsrath (ots)

Am Montagabend (20. Mai) geriet der Dachstuhl eines Hauses an der Straße Im Kirchfeld aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Da sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Menschen im Haus befanden, wurde auch niemand verletzt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich nicht um Brandstiftung. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an.

