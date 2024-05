POL-HS: Seitenscheibe eingeschlagen

Heinsberg (ots) - Der Automat an einem Hofladen an der Straße Klosterhof wurde in der Nacht zu Montag (20. Mai) aufgebrochen. Unbekannte schlugen mit Pflastersteinen offenbar die Frontscheibe ein und stahlen aus dem Automaten diverse Fleischwaren. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

