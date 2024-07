POL-GT: Einbruch in ein Restaurant an der Kahlertstraße

Gütersloh (ots) - Versmold (MS) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagnacht (23.07., 01:30 Uhr) und Sonntagmorgen (28.07., 07:15 Uhr) in ein Wohnhaus an der Oesterweger Straße ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Angaben zum Diebesgut konnten bislang nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat ...

