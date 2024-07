POL-GT: Stromkabel von Baustelle gestohlen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MS) - Am Sonntagnachmittag (28.07., 17:00 Uhr) stürzte ein 48-jähriger Motorradfahrer aus Oelde auf der Carl-Berthelsmann-Straße. Der 48-Jährige fuhr auf der Carl-Berthelsmann-Straße in Fahrtrichtung Gütersloh und beabsichtigte auf das Gelände einer Tankstelle abzubiegen. Dabei sei ihm nach eigenen Angaben einen Fahrfehler unterlaufen woraufhin sich das Vorderrad seines Motorrades hob. In Folge dessen verlor er die Kontrolle über das ...

mehr