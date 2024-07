POL-GT: Kompressor aus Keller gestohlen

Gütersloh (ots) - Versmold (MS) - Zwischen Sonntagmittag (28.07., 12:00 Uhr) und Montagmorgen (29.07., 06:15 Uhr) beschädigten bislang unbekannte Täter einen Mülltonnenunterstand an der Sekundarschule in der Schulstraße. Die Täter rissen ein Element eine Metallzaunes aus der Verankerung. Ein zweites war stark verbogen. An der Verankerung waren Hebelspuren ersichtlich. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat an ...

