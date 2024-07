POL-GT: Sachbeschädigung an der Sekundarschule

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MS) - Bislang unbekannte Täter schlugen in der frühen Dienstagnacht (30.07., 00:58 Uhr) die Scheibe einer Eingangstür eines Berufskollegs an der Wiesenstraße ein. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, da er Schreie einer männlichen Person gehört hatte. Die Beamten stellten vor Ort Beschädigungen an der Scheibe und dem Türrahmen fest. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat ...

