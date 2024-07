Polizei Gütersloh

POL-GT: Verunfallter Pedelecfahrer leistet Widerstand

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am frühen Dienstagabend (30.07., 17:50 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh zu einer Unfallstelle an der Nordhorner Straße gerufen. Ein gestützter Pedelecfahrer soll die Besatzung des Rettungswagens angegangen sein.

Am Unfallort trafen die eingesetzten Beamtinnen auf einen alkoholisierten, aggressiven 37-jährigen Mann, der die Rettungssanitäterinnen und -sanitäter anschrie und körperlich bedrohte. Zuvor hatte er während der erstmedizinischen Behandlung einen Rettungssanitäter geschlagen.

Die Einsatzkräfte fixierten den Mann und legten ihm Handfesseln an. Er stimmte einer weiteren Behandlung in einem nahegelegen Krankenhaus zu, weigerte sich dann aber, den Rettungswagen zu betreten und spuckte in Richtung der Polizeibeamtinnen und der Rettungssanitäterinnen und -sanitäter. Er musste schließlich auf eine Trage gehievt werden. Währenddessen trat er um sich, woraufhin er auch an den Füßen fixiert werden musste.

Auf dem Weg zum Krankenhaus sowie in der zentralen Notaufnahme spuckte er weiter und äußerte Beleidigungen.

Nach der medizinischen Behandlung im Krankenhaus, bei der ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde, wurde der 37-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam Gütersloh zugeführt. Ein Arzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit. Am nächsten Morgen wurde der Mann wieder entlassen.

Alle eingesetzten Kräfte blieben unverletzt. Gegen den 37-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell