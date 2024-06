Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ in leerstehendes ehem. Landkreis-Gebäude eingebrochen - Kupferkabel demontiert ++ Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt ++ mit wartenden Pkw kollidiert - zwei Verletzte - Alkoholeinfluss ++

Lüneburg (ots)

Presse - 24.06.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt

Einen 22-Jährigen beim Diebstahl eines Fahrrads konnte Zeugen in der Nacht zum 24.06.24 im Bereich des Lüneburger Bahnhofs, Bahnhofstraße, beobachten. Der junge Mann hatte gegen 00:30 Uhr versucht mit einem abgebrochenen Fahrradständer das Schloss eines gesicherten Fahrrads Bulls aufzubrechen. Es der Mann sich beobachtet fühlte, ergriff er die Flucht, konnte jedoch durch alarmierte Polizeibeamte gestellt werden.

Lüneburg - Seniorenmobil gestohlen

Ein auf einem Grundstück/Parkplatz abgestelltes Seniorenmobil, Typ Palma 12, mit Versicherungskennzeichen stahlen Unbekannte in der Nacht zum 23.09.24 in der Straße Blümchensaal. Es entstand ein Schaden von gut 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Scheibe von Ladengeschäft beschädigt - drei Personen als Täter flüchten

Aus einer Gruppe von drei Personen wurde in den späten Abendstunden des 23.06.24 eine einfachverglaste Fensterscheibe eines Textilwarengeschäfts in der Zollstraße beschädigt. Dabei traten die Personen gegen 22:00 Uhr die Scheibe ein und verschwanden dann unerkannt in Richtung Große Bäckerstraße. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Neu Darchau, OT. Klein Kühren - mit wartenden Pkw kollidiert - zwei Verletzte - Alkoholeinfluss

Mit einem verkehrsbedingt wartenden Pkw Hyundai kollidierte die 42 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi in den Abendstunden des 23.06.24 in der Elbuferstraße in Klein Kühren. Die Audi-Fahrerin war gegen 18:00 Uhr aus ungeklärter Ursache nach links von ihrem Fahrstreifen abgekommen und kollidiert mit dem wartenden Pkw Hyundai einer 39-Jährigen. Die 39-Jährige erlitt schwere Verletzungen; ein 15 Jahre alte Mitfahrerin im Audi wurde leicht verletzt. Bei der 42-Jährigen wurde eine Alkoholisierung von 0,38 Promille festgestellt, so dass der Führerschein der Frau im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt wurde. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Küsten, OT. Lübeln - Schiebetürfensterscheibe von Multivan eingeschlagen - Rucksack gestohlen

Die Fensterscheibe der Schiebetür eines VW Multivan zerstörten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 23.06.24 zwischen 14:15 und 15:30 Uhr auf einem Besucherparkplatz in Lübeln. Aus dem Bulli konnten sich die Täter einen Rucksack greifen. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - in leerstehendes ehem. Landkreis-Gebäude eingebrochen - Kupferkabel demontiert

Größeren Schaden verursachten Metalldiebe im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 21. und 23.06.24 im leerstehenden ehemaligen Gebäudes des Landkreises Uelzen in der Veerßer Straße. Die Täter waren in den Gebäudetrakt eingebrochen, hatten die Hauptstromleitung sowie Sicherungen gekappt und im Anschluss eine Vielzahl von Stromleitungen demontiert. Dabei wurden Kabel über einen längeren Tatzeitraum ab-isoliert und das Kupfer im Anschluss abtransportiert, so dass ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen, OT. Woltersburg - Seitenscheibe - Handtasche gestohlen

Die Seitenscheibe eines im Bereich einer Gaststätte, Woltersburger Mühle, abgestellten Pkw VW Golf schlugen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 23.06.24 zwischen 15:30 und 16:00 Uhr ein. Aus dem Pkw konnten sich die Täter eine Handtasche greifen. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Rätzlingen - Lkw Sprinter fährt auf Kfz auf- schwerer verletzt

Auf ein 45 km/h-Kfz fuhr ein 28 Jahre alter Fahrer eines Transporter Sprinter in den Morgenstunden des 23.06.24 auf der Bundesstraße 493 auf. Der Transporter-Fahrer hatte die Geschwindigkeit des Axiam-45km/h-Autos unterschützt und fuhr auf. Der Axiam wurde in die Schutzplanke geschleudert. Der 67 Jahre alte Fahrer erlitt schwerere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 18.000 Euro.

Wrestedt, OT. Wieren - während der Fahrt eingeschlafen - auf Gegenfahrbahn gefahren

Glücklicherweise ohne Kollision endete die Fahrt eines übermüdeten 53 Jahre alten VW-Fahrers in den Mittagsstunden des 23.06.24 auf der Landesstraße 270. Der Mann aus der Region war gegen 13:00 Uhr aufgrund Übermüdung während der Fahrt eingeschlafen, fuhr in den Gegenverkehr, so dass ein entgegenkommender Fahrer eines Pkw Mitsubishi gerade noch ausweichen konnte. Der VW kam von der Fahrbahn ab und verursachte Flurschaden sowie Schaden von mehreren Verkehrszeichen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

