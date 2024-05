Landespolizeiamt

POL-SH: Bernd Koop ist neuer Leiter der Polizeidirektion Ratzeburg

Kiel (ots)

Der Leitende Kriminaldirektor (LKD) Bernd Koop ist neuer Leiter der Polizeidirektion Ratzeburg.

An der Spitze der Behörde trägt Bernd Koop Verantwortung für die Landkreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg. Gemeinsam mit seinen etwa 670 Kolleginnen und Kollegen, verteilt auf 8 Reviere mit deren nachgeordneten Stationen, auf 5 Dienststellen der Kriminalpolizei und auf den Führungsstab, ist Bernd Koop zuständig für die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl von rund 450.000 Menschen. Das sind über 15 % aller Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner.

Der gebürtige Ratzeburger wohnt mit seiner Familie im Kreis Herzogtum Lauenburg, kümmert sich in seiner Freizeit um einen großen Garten, hat ein besonderes Interesse für Deutschlands Geschichte im 20. Jahrhundert und reist am liebsten nach Skandinavien. Er machte 1988 in Ratzeburg das Abitur und begann noch im selben Jahr seine Ausbildung bei der Landespolizei. Nach Verwendungen im Landeskriminalamt Schleswig-Holstein und bei der Kriminalpolizei in Ahrensburg folgte der Aufstieg in den höheren Dienst der Landespolizei. Von 2003 - 2010 war er Leiter der Kriminalpolizei im Kreis Herzogtum Lauenburg, danach schlossen sich verschiedene Funktionen im Landespolizeiamt Schleswig-Holstein an. Dabei trug er unter anderem mehr als sechs Jahre als Dezernatsleiter in der IT-Abteilung des Landespolizeiamts die Verantwortung für den Aufbau, den Betrieb und die Fortentwicklung des Digitalfunks der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in SH und für den technischen Betrieb und die technische Fortentwicklung der vier Regionalleitstellen und des Lage- und Führungszentrums.

2019 bis 2021 war Bernd Koop Leiter des Führungsstabs der Polizeidirektion Ratzeburg und damit stellvertretender Behördenleiter. Nachdem er von 2021 - 2024 im Landeskriminalamt als Abteilungsleiter Polizeilicher Staatsschutz (verantwortlich u. a. für Ermittlungen im Bereich Extremismus und Terrorismus aber auch für den Kampfmittelräumdienst) gearbeitet hat, kehrt Bernd Koop nun als neuer Leiter der Polizeidirektion Ratzeburg zurück und insofern schließt sich hier dienstlich und regional, in gewisser Weise auch ein Kreis.

Bernd Koop sagt zusammenfassend: "Ich habe in der Vergangenheit schon knapp 13 Jahre auf Dienststellen der heutigen Polizeidirektion Ratzeburg gearbeitet. Nach den letzten knapp drei Jahren im Landeskriminalamt habe ich hier in der Polizeidirektion auch deshalb sehr viele bekannte Kolleginnen und Kollegen wiedergetroffen, die mich sehr freundlich und sehr offen empfangen haben. Das erleichtert mir die Rückkehr in meine "Heimatdirektion" und den Einstieg in die neue Aufgabe enorm.

Ansonsten bin ich sehr dankbar für das mir mit der Leitung der Polizeidirektion Ratzeburg entgegengebrachte große Vertrauen. Ich bin mir meiner Verantwortung angesichts der großen, vielfältigen und sich ständig auch wandelnden Herausforderungen für die Polizei sehr bewusst."

Die designierte Landespolizeidirektorin Maren Freyher würdigte die bisherige Laufbahn von Bernd Koop: "Mit Bernd Koop steht ein außerordentlich verantwortungsbewusster, engagierter sowie erfahrener Beamter und absolut integrer Mensch an der Spitze der Polizeidirektion Ratzeburg, der durch seine vielfältigen Erfahrungen für die Aufgabe bestens vorbereitet ist."

