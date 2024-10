Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Esslingen) Auto kommt von Straße ab und prallt gegen Leitplanke (07.10.2024)

Tuttlingen-Esslingen (ots)

Glücklicherweise unverletzt ist ein Autofahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße 59144 (Schwenninger Straße) am Montagnachmittag geblieben. Gegen 16.15 Uhr war der 19-Jährige mit einem Renault Clio in Richtung Esslingen unterwegs. In einer Linkskurve kam er mit seinem Wagen in das rechtsseitige Bankett, übersteuerte in der Folge und prallte anschließend gegen die Leitplanke, ehe das Auto mitten auf der Straße stark beschädigt liegenblieb. An dem Clio entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Um das nicht mehr fahrbereite Auto kümmerte sich ein Abschleppdienst. Den Schaden an den Leitplankenelementen schätzte die Polizei auf mehrere tausend Euro.

