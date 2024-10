Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 38-Jähriger nach Schlägen ins Gleisbett gefallen

Stuttgart (ots)

Nachdem ein Jugendlicher einen 38 Jahre alten Mann am vergangenen Freitag (04.10.2024) mehrfach in das Gesicht geschlagen hat, verlor dieser das Gleichgewicht und fiel in den Gleisbereich des Bad Cannstatter Bahnhofs. Gegen 23:45 Uhr soll es auf dem Bahnsteig 2/3 zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 38-Jährigen und einem 17 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen gekommen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Grund hierfür eine vorherige Streitigkeit auf dem Cannstatter Wasen. Im Rahmen dieser zunächst verbalen Auseinandersetzung soll der Jugendliche sein Gegenüber schließlich auch körperlich attackiert und hierbei mehrfach in das Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte verlor daraufhin aktuellen Ermittlungen zufolge das Gleichgewicht, fiel in den zu diesem Zeitpunkt nicht befahrenen Gleisbereich und zog sich hierdurch Verletzungen im Gesicht um am Oberkörper zu. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten die Beteiligten noch am Bahnsteig antreffen, der 38-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Den mit über 1,3 Promille alkoholisierten 17-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung.

