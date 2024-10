BPOLI S: Wegen Zigarette angegriffen

Ulm (ots) - Ulm: Am Dienstagabend wurde eine 19-jährige Reisende am Bahnsteig 3 am Bahnhof Ulm auf sexueller Grundlage beleidigt. Ersten Informationen zur Folge befand sich die 19-jährige Geschädigte gegen 19 Uhr in einem abfahrbereiten Zug am Bahnsteig 3, als ein bisher unbekannter Täter anstößige Bewegung in ihre Richtung machte. Laut aktuellen Erkenntnissen soll der Mann währenddessen einen Geldschein aus seiner ...

mehr