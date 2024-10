Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung in Bad Cannstatt

Bad Cannstatt (ots)

Bad Cannstatt: Gestern Abend (01.10.2024) kam es am Bahnhof Bad Cannstatt zu einem Angriff auf einen 29-Jährigen in der Bahnhofshalle. Ersten Informationen zu Folge ereignete sich der Vorfall gegen 22:30 Uhr in der Bahnhofshalle in Bad Cannstatt. Hier sollen der 39-jährige deutsche Staatsangehörige und der 29-Jährige Reisende zunächst verbal aneinandergeraten sein. Im weiteren Verlauf schlug der 39-Jährige dem 29-Jährigen wohl mit der flachen Hand in sein Gesicht. Zeugen konnten den Sachverhalt beobachten und alarmierten die Bundespolizei. Der Grund für diese Auseinandersetzung ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Körperverletzung wurden eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell