BPOLI S: Unbekannte schlagen auf 19-Jährigen ein

Reutlingen (ots) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 32 Jahre alten Mann und Mitarbeitern der Deutschen Bahn AG ist es am frühen Sonntagmorgen (29.09.2024) am Bahnhof in Reutlingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte der 32-Jährige gegen 05:00 Uhr die Gleise um in einen am Gleis stehenden Zug einzusteigen. Hierbei soll er von den Mitarbeitern beobachtet worden sein, welche daraufhin vom Hausrecht ...

