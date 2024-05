Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Autofahrer passt nicht auf

Zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen kam es am Dienstag bei Laupheim.

Um 17 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Mercedes auf der L 259 von Laupheim in Richtung Ehingen-Rißtissen. An der Brücke über die Dürnach stand ein Land Rover. Der 37-Jährige musste anhalten, da ein anderes Auto vor ihm ebenfalls verkehrsbedingt stand und danach abbiegen wollte. Den stehenden Rover erkannte der 41-Jährige wohl zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Zeitgleich wich er nach rechts aus und streifte den Rover am rechten Heck. Dem Mercedes und dem Rover kam noch ein Citroen entgegen. Mit dem war eine 38-Jährige unterwegs. Die Fahrerin sah die unfallbeteiligten Fahrzeuge. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, machte auch sie eine Notbremsung und wich nach rechts aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes des 41-Jährigen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Mercedes und Land Rover auf jeweils ca. 10.000 Euro, den am Citroen auf rund 5.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

