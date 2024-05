Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wohnungsbrand in Bonn - 13 Verletzte nach Feuer in Mehrfamilienhaus

Bonn (ots)

Bonn-Brüser Berg, Borsigallee; 19.05.2024, 4:52 Uhr - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Bonner Stadtteil Brüser Berg wurden 13 Personen verletzt. Davon brachte der Rettungsdienst acht Personen in Bonner Krankenhäuser. Das Gebäude ist durch die Brandfolgen derzeit unbewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Um 4.54 Uhr meldeten zahlreiche Notrufe das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Brüser Berg. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte eine Wohnung im Erdgeschoss in voller Ausdehnung. Wegen der dramatischen und unübersichtlichen Situation alarmierte der Einsatzleiter weitere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zum Brandobjekt an der Borsigallee nach. Bis zu drei Atemschutztrupps zeitgleich retteten die Anwohner über den verrauchten Treppenraum und setzten ein Löschrohr zur Brandbekämpfung im Innenangriff ein. Mit einem weiteren Löschrohr gingen die Einsatzkräfte gegen die aus der rückwärtigen Wohnung schlagenden Flammen vor. Hierdurch verhinderte die Feuerwehr die Brandausbreitung über Fassade und Balkone auf die darüber liegenden Geschosse. Die Besatzungen von fünf Rettungswagen und zwei Notärzte versorgten die Verletzten an der Einsatzstelle. Acht Personen brachte der Rettungsdienst mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in Bonner Krankenhäuser. Die weiteren unverletzten Bewohner wurden unter anderem in einem bereitgestellten Linienbus der Bonner Stadtwerke mit Unterstützung von drei Einsatzkräften der Notfallseelsorge betreut. Das Gebäude mit den 14 Wohnungen ist durch die Folgen des Brandes bis auf weiteres nicht nutzbar, sodass die Bewohner sich mit Unterstützung von Stadt Bonn und Polizei um eine andere Unterkunft kümmern mussten. Die Kriminalpolizei hat bereits während der Einsatzes die Ermittlung zur Brandursache begonnen.

Im Einsatz waren rund 55 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheiten Duisdorf, Lengsdorf und Lannesdorf der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungs- und Notarztdienstes (samt Organisatorischem Leiter Rettungsdienst und Leitendem Notarzt), der Notfallseelsorge und des Pressedienstes. Die Löscheinheiten Bonn-Mitte und Beuel der Freiwilligen Feuerwehr besetzten für die Dauer des Einsatzes die Feuerwache 1 und 2.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell