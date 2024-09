Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung im Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

Ulm (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am gestrigen Mittag (29.09.2024) in einem Zug zwischen Ulm und Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der Unbekannte gegen 12:15 Uhr am Ulmer Hauptbahnhof in einen Regionalexpress ein und setzte sich neben eine 19-jährige Reisende. Während der Fahrt soll der unbekannte Mann, der als 55 Jahre alt beschrieben wird, der 19-Jährigen an den Oberschenkel gegriffen haben. Daraufhin soll die Geschädigte dem mutmaßlichen Täter Deo ins Gesicht gesprüht und andere Reisende auf den Vorfall aufmerksam gemacht haben. Ein bislang unbekannter Reisender kümmerte sich nach aktuellem Kenntnisstand um die 19-Jährige und begleitete sie aus dem Abteil, während der mutmaßliche Täter wohl in Geislingen aus dem Zug stieg. Die Bundespolizei Stuttgart sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und dem bislang unbekannten Reisenden. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

