Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Auto - Diebstahl aus Baucontainern

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl aus Auto

Bebra. In der Nürnberger Straße stahlen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (06.09.) und Samstagmorgen (07.09.) ein iPhone 7 aus einem unverschlossenen Fahrzeug. Der Ford Transit stand zur Tatzeit in einer Tiefgarage. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Baucontainern

Bebra. Widerrechtlich verschafften sich Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (06.09.) und Samstagmorgen (07.09.) Zutritt auf ein Firmengelände in der Robert-Bunsen-Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten diese aus den dortigen Baucontainern Werkzeuge der Marke Stiehl im Wert von rund 27.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kim Leubecher

