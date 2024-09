POL-OH: Aktionstag Fernfahrerstammtisch in Kirchheim mit behördenübergreifenden Kontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs

Vogelsbergkreis (ots) - Am Sonntag (08.09.)kam es kurz nach 13 Uhr auf der L3178 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 23-Jähriger Lauterbacher befuhr mit seinem Mazda die L3178 von Grebenhain kommend in Richtung Nieder-Moos. Ein 44-Jähriger aus Lautertal (Odenwald) beabsichtigte an der Kreuzung L3178 / K100 mit seinem Golf in Richtung ...

mehr