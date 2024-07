Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Missbrauch von Ausweispapieren fest

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht auf Donnerstag im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen eine gefälschte italienische Identitätskarte sichergestellt. Ein 29-jähriger Mann aus Tunesien, wurde als Insasse eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses, am Grenzübergang Kehl Europabrücke angetroffen und polizeilich kontrolliert. In der Kontrolle zeigte der Mann den Beamten einen zeitlich gültigen tunesischen Reisepass vor. Weitere aufenthaltslegitimierende Dokumente konnte er nicht vorweisen. Bei der anschließenden Durchsuchung auf der Dienststelle wurde die totalgefälschte italienische Identitätskarte im Geldbeutel aufgefunden. Dem Mann wurde die Einreise verweigert und er wurde nach Abschluss der Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen. Darüber hinaus muss er mit einer Anzeige wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen rechnen.

