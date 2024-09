Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Flucht vor Verkehrskontrolle gescheitert - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Fulda (ots)

Fulda. Am Sonntag (08.09.) wollte eine Streife der Polizeistation Fulda in der Weimarer Straße gegen 00:20 Uhr einen Pkw Dogde kontrollieren. Der Fahrzeugführer missachtete die eingeschalteten optischen und akustischen Anhaltesignale des Streifenwagens und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Erst an der Kreuzung Bardostraße/Frankfurter Straße gelang es durch einen hinzugerufenenen Streifenwagen den Dodge so zu blockieren, dass seine weitere Flucht gestoppt werden konnte. Bei der Personenkontrolle der 3 Fahrzeuginsassen stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer aus Fulda nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er musste zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeistation Fulda verbracht werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Zudem ist die Betriebserlaubnis seines Pkw auf Grund technischer Veränderungen erloschen.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

