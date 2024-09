Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda

Fulda (ots)

Zwei Verkehrsunfälle mit schwerverletzten Personen

Bebra - Am Freitag (06.09.), gegen 10:55 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra die Gilfershäuser Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Hausnummer 21 übersah der Pkw-Fahrer aus Unachtsamkeit eine Fußgängerin, die den dort befindlichen Fußgängerüberweg überquerte. Die 83-jährige Fußgängerin wurde von dem Pkw erfasst und schwer verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort, wurde sie anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung durch einen Rettungswagen in das Klinikum nach Bad Hersfeld verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Ein weiterer schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 16:20 Uhr. Eine 59-jährige Motorradfahrerin aus Bayern bog im Einmündungsbereich von der Lüdersdorfer Straße nach links in die Hersfelder Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt von einer Pkw-Fahrerin aus Bebra, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Motorradfahrerin stürzte anschließend auf die Fahrbahn und musste durch einen Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in das Klinikum nach Bad Hersfeld verbracht werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

Polizeistation Rotenburg, PHK Eberhardt

