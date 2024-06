Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fallrohre entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Tannenbergstraße und Tannenkamp;

Tatzeit: zwischen 23.06.2024, 18.00 Uhr und 24.06.2024, 15.30 Uhr;

Auf Metall abgesehen hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Gronau. Die Täter montierten mehrere Fallrohre aus Kupfer von zwei Häusern ab. Einer der beiden Tatorte liegt an der Tannenbergstraße, der andere am Tannenkamp. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 6290. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell